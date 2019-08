Humanoider Roboter im All: Andockversuch an ISS gescheitert

Fedor, der erste humanoide russische Roboter im All, muss sich hinsichtlich seines Besuchs auf der Internationalen Raumstation ISS noch gedulden. Ein Andockmanöver der Sojus-Kapsel, welche neben Nahrungsmitteln und Medikamenten auch den 1,80 Meter großen und 160 Kilogramm schweren Androiden an Bord hat, musste abgebrochen werden. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag mit.