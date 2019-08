Russland schickt erstmals humanoiden Roboter ins All

Russland hat seinen ersten humanoiden Roboter ins All geschickt. Fjodor startete Donnerstagfrüh an Bord einer unbemannten Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ( ISS). Dort solle er zehn Tage lang lernen, wie er die Astronauten unterstützen kann, sagte Alexander Bloschenko von der russischen Weltraumbehörde Roskosmos. Langfristig soll Fjodor auch Weltraumspaziergänge übernehmen.

Die Rakete soll am Samstag an der ISS andocken. Fjodor wurde ohne menschliche Begleitung ins All geschickt, um mit ihm ein neues Rettungssystem testen zu können. „Die ersten Experimente während des Flugs sind planmäßig gelaufen“, hieß es auf dem Twitter-Konto des Roboters.