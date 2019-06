35.000 Dollar pro Nacht: NASA öffnet ISS für private Raumfahrer

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat angekündigt, dass private RaumfahrerInnen ab 2020 die Internationale Raumstation ISS besuchen dürfen. Während der Flug zur ISS von privaten Raumfahrtunternehmen organisiert und durchgeführt werden - genannt wurden SpaceX und Boeing - erfolgt die Abrechnung für den Aufenthalt auf der ISS über die NASA. Die Preise sind aber recht heftig. 35.000 Dollar pro Nacht und Astronaut werde der Aufenthalt kosten, teilte NASAs Finanzchef Jeff DeWit am Freitag mit.

Darin inkludiert sind neben allen lebenserhaltenden Funktionen und der Toilettenbenutzung auch Essen, Sauerstoff, medizinische Versorgung sowie Trainings-Equipment, um den Körper in der Schwerelosigkeit so gut wie möglich in Schuss zu halten. Um das Geld kann man auch ins Internet und einige Gigabyte Daten nutzen - ein Gigabyte kostet laut der am Freitag veröffentlichten Preistabelle 50 Dollar.

Flug zur ISS um 60 Millionen Dollar

Die täglichen Kosten sind im Vergleich zum Flug zur Internationalen Raumstation aber ohnehin der kleinere Brocken. Während die NASA aktuell etwa 80 Millionen Dollar für einen Flug zur ISS zahlen muss, rechnet die Weltraumbehörde, dass diese Kosten nicht zuletzt durch die kommerziellen Aktivitäten von privaten Firmen wie SpaceX und Boeing auf etwa 58 Millionen Dollar sinken werden. Das sei vermutlich auch die Größenordnung, in der private Weltraumfirmen Sitzplätze zur ISS anbieten werden, rechnete die NASA vor.