NASA schickt mit Astrobees zwei Roboter zur ISS-Raumstation

Nicht nur auf der Erde, sondern auch im All werden Menschen künftig von Robotern unterstützt. Die NASA hat am Dienstag in einem Blogposting angekündigt, drei Astro-Bienen einsetzen zu wollen. Zwei der drei werden bereits im Laufe des Monats zur Raumstation ISS geschickt. Die Astrobees, wie sie heißen, sehen dabei zwar nicht wie Bienen aus, verhalten sich allerdings so.