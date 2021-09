Orgasmen für bessere Nasenatmung: Ig-Nobelpreise verliehen

Kuriose Forschung : Am Donnerstag wurden in den USA die Ig-Nobelpreise verliehen, die das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren.

Bakterien in weggeschmissenen Kaugummis, Bärte zum Schutz vor Faustschlägen ins Gesicht und Orgasmen für eine bessere Nasenatmung: Zehn wissenschaftliche Studien, die „erst zum Lachen und dann zum Denken anregen“ sollen, sind in den USA mit Ig-Nobelpreisen ausgezeichnet worden (gesprochen „ignoble“, was übersetzt etwa unehrenhaft heißt).

Wegen der Corona-Pandemie wurde die traditionell schrille Gala in der Nacht zum Freitag bereits zum zweiten Mal in Folge ausschließlich übers Internet veranstaltet. Normalerweise verfolgen mehr als 1.000 Zuschauer*innen die Gala live vor Ort in einem Theater der Elite-Universität Harvard. Aber auch bei der rund anderthalbstündigen Online-Preisverleihung, die diesmal unter dem Oberthema „Maschinenbau“ stand, flogen Papierflieger, gab es Sketche, bizarre Kurz-Opern und noch viel mehr skurrilen Klamauk.