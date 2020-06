In einer Woche soll "Rosetta" auf dem Kometen landen

Zehn Jahre war „Rosetta“ zum Kometen „67P/ Tschurjumow-Gerassimenko“, der meist nur noch „ Tschuri“ genannt wird, unterwegs, hat mehr als 6,4 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Die Raumsonde war am 2. März 2004 mit einer Ariane-5-Rakete von der Weltraumstation Kourou in Französisch-Guayana gestartet, „Philae“ huckepack dabei. Mit an Bord ist auch viel Technik aus Österreich, sowohl in der Sonde, als auch in der Landeeinheit.