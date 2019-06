Indien will eine eigene Raumstation errichten

Indien gilt neben China als aufstrebende Weltraumnation. Welch ehrgeizige Ziele die staatliche Raumfahrtagentur ISRO verfolgt, beweist die jüngste Mitteilung seines Vorsitzenden Kailasavadivoo Sivan: "Nach dem Start der bemannten Raumfahrtmission müssen wir das Gaganyaan-Programm weiterführen. In diesem Kontext plant Indien, eine eigene Raumstation zu besitzen."

Inder im All

Im Rahmen des Gaganyaan-Programmes ("Raumschiff" in Sanskrit) soll 2022 der erste indische Raumfahrer in den Erdorbit gebracht werden. Im selben Jahr feiert Indien seine 75-jährige Unabhängigkeit von Großbritannien. Die Regierung hat dafür bereits einen Finanzrahmen von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro zugesichert, wie TechCrunch berichtet.

In fünf bis sieben Jahren will die ISRO ein Konzept für seine eigene Raumstation ausgearbeitet haben. Die Raumstation soll zunächst nur aus einem kleinen Modul bestehen, in dem zwei bis drei Raumfahrer bis zu einer Woche lang leben und Experimente durchführen können. Die Raumstation soll im Low-Earth-Orbit in 300 bis 400 Kilometer Höhe platziert werden.