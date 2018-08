Indien will spätestens 2022 Menschen ins All schicken

Indien will in die bemannte Raumfahrt einsteigen. Bis 2022 solle der erste Inder ins All starten, sagte Ministerpräsident Narendra Modi in einer Ansprache anlässlich des indischen Unabhängigkeitstages am Mittwoch. Spätestens 75 Jahre nach der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien, werde „ein Sohn oder eine Tochter Indiens mit der indischen Flagge in der Hand ins All fliegen.“ Nach Russland, den USA und China wäre Indien das vierte Land, das selbst Menschen in den Weltraum bringt. 1984 flog erstmals ein indischer Staatsbürger in einer Rakete der damaligen Sowjetunion ins All.