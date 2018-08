Japaner entwickeln Tanz-Roboter, der gleichzeitig fliegt und geht

Der Roboter fliegt mit einem Quadrocopter. Mit Hilfe einer Kamera wird der Abstand zum Boden gemessen, passend dazu wird die Anwinkelung der mechanischen Knie in den Beinen adaptiert. So steht der Roboter immer perfekt auf dem Boden, ohne dabei unbeholfen zu wirken. Umfallen kann er nicht, zumal er vom Quadrocopter aufrecht gehalten wird. Die Gehbewegung wird durch sehr dünne Beine ermöglicht, die an jene eines Flamingos erinnern.

Möglich wäre es, dass derartige Roboter bald im Entertainment-Bereich eingesetzt werden, etwa im Rahmen von Animatronic-Shows in Freizeitparks.