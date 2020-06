Kalzium macht Graphen supraleitend

Supraleitende Materialien verlieren beim Unterschreiten einer sehr niedrigen Temperatur - nahe dem absoluten Nullpunkt von Minus 273 Grad Celsius oder Null Kelvin - ihren elektrischen Widerstand. Eine besondere Rolle bei diesem Phänomen spielt die Bildung von sogenannten Cooper-Paaren. Das sind Paare von Elektronen, die bei den tiefen Temperaturen die elektromagnetische Abstoßung - sie sind ja beide negativ geladen - überwinden und in einen bestimmten quantenmechanischen Zustand gelangen. Dies ermöglicht letztendlich den verlustfreien Ladungstransport.

Bisher habe es noch keine Hinweise auf Supraleitung in Graphen, einer nur eine Atomlage dünnen Kohlenstoffschicht, gegeben, heißt es in einer Aussendung der Uni Wien. Dagegen könnten andere Kohlenstoffformen wie Graphit oder Fullerene durchaus zu Supraleitern werden. Sie benötigen dazu zusätzliche Elektronen, indem der Kohlenstoff mit anderen Materialen dotiert wird.

Alexander Grüneis von der Gruppe "Elektronische Materialeigenschaften" an der Fakultät für Physik der Uni Wien hat gemeinsam mit deutschen und US-Kollegen untersucht, mit welchen Materialien man Graphen am besten dotieren muss, um es supraleitend zu machen. Sie nutzten dabei am Elettra Synchrotron in Triest ( Italien) eine Methode, die sogenannte winkelaufgelöste Photoemission, die Vorhersagen über die Supraleitung macht, ohne diese tatsächlich zu messen.