Kometen-Landegerät Philae aus Tiefschlaf erwacht

Der unter der Leitung des DLR entwickelte und gebaute Lande-Roboter soll im November in über 800 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde auf der Oberfläche von "Rosettas" Zielkometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko aufsetzen. Gesteuert und betrieben wird der Lander vom Kontrollraum des DLR-Nutzerzentrums für Weltraumexperimente in Köln.

Die "Rosetta"-Raumsonde mit "Philae" an Bord war am 20. Januar planmäßig aus einem zweieinhalbjährigen Winterschlaf erwacht, in den sie aus Energiespargründen versetzt worden war. "Rosetta", eine der spektakulärsten Missionen in der Geschichte der europäischen Weltraumagentur ESA, soll im Sommer in eine Umlaufbahn um Tschurjumov-Gerasimenko einschwenken und dann im Herbst "Philae" auf dem Vier-Kilometer-Brocken aus Eis, gefrorenem Gas und Staub absetzen.