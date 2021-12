Geheimnis der kosmischen “Kuh" gelüftet

Worum es sich bei diesem Phänomen handeln könnte, haben Forscher*innen des Massachussetts Institute oder Technology (MIT) nun ermittelt. Sie gehen von einer sogenannten Kernkollaps-Supernova aus. Der Sternenkern kollabiert dabei unter der eigenen Gravitation zu einem ultra-dichten Objekt. Laut dem Forscher Dheeraj Pasham habe man also wahrscheinlich erstmals zeitgleich die Geburt eines kompakten Objekts aus einem sterbenden Stern beobachtet.

Röntgenstrahlen mit einer Frequenz von 225 Hertz

Untersucht wurden die vom Objekt innerhalb der Kuh ausgesandten Röntgenstrahlen in einer Frequenz von 225 Hertz. Alle 4,4 Millisekunden wurde eine Strahlung in einem Beobachtungszeitraum von 60 Tagen freigesetzt. „Das ist sehr schnell“ so Pasham. Weiteren Berechnungen zufolge müsse die Größe des Objekts ein Durchmesser von weniger als 1.000 Kilometer aufweisen.

„Das einzige Objekt, dass so klein sein kann, ist ein kompaktes Objekt – entweder ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch“, so der Forscher. Er und sein Team glauben, dass diese neuen Hinweise Möglichkeiten eröffnen, "Baby-Schwarze-Löcher oder Baby-Neutronensterne" zu finden.

Weitere Untersuchungen folgen

Dieses Objekt könne außerdem nicht mehr als 800 Sonnenmassen aufweisen, was wiederum auf eine Sternkollaps-Supernova hinweist. Das Rätsel ist aber nicht vollständig gelöst - mehrere Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet.

Weitere Untersuchungen sollen hier andocken und dabei helfen, auch weniger erforschte Phänomene im Universum wie dieses zu verstehen. Die Studie wurde in Nature Astronomy veröffentlicht.