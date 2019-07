Krankheiten und Drogensucht: Was unser Fingerabdruck verrät

Er ist ein Unikat, ein wertvolles Gut, ein Teil unserer Identität. Und doch hat fast jeder von uns seinen Fingerabdruck – notgedrungen – schon „hergeschenkt“. Seit 2009 ist er im Reisepass obligat, seit 2013 werden iPhones per Touch ID bedient und künftig soll der Fingerabdruck auch im Personalausweis Pflicht werden. Der Grund: Fälschungen verhindern. Für viele Bürger ist die Pflicht schwer zu schlucken, doch der Finger-Scan verspricht Sicherheit. Bei der Fahndung von Personen, aber auch bei der Sicherung von latenten (nicht sichtbaren) Spuren an einem Tatort ist der Fingerabdruck eines der dienlichsten Werkzeuge.

Gewicht der Moleküle

Viele kennen das Szenario aus Filmen: eine Straftat, ein Fingerabdruck, ein passendes Täterprofil. In Sekundenschnelle spuckt die Datenbank des Geheimdienstes den Verbrecher aus. Effektiv und verlässlich – auch in der Realität. Forscher weltweit entwickeln aber beständig neue Technologien, mit denen sie weit mehr aus einem Fingerabdruck lesen, als bisher. Eine davon ist Simona Francese, Forensikerin an der britischen Sheffield Hallam University. Sie wendet ein modernes Massenspektrometer an, das Moleküle im Fingerabdruck analysiert (siehe Grafik unten).

Deren Gewicht offenbart, welche Substanzen der Täter im Körper und auf der Haut hatte. In einem Mordfall, den Francese rekonstruiert hat, wurden damit unter anderem Spuren von Antidepressiva sichtbar, aber auch ein spezielles Molekül, das nur bei gleichzeitigem Konsum von Kokain und Alkohol entsteht. Volltreffer: Der Mörder war tatsächlich drogensüchtig und wurde laut Krankenakte aufgrund seiner Psychosen mit Antidepressiva behandelt. Schließlich wurde sogar die Marke des Präservativs ermittelt, das er bei der Vergewaltigung benutzt hatte.

Unterlage wesentlich

Überlappende Fingerabdrücke sind Francese zufolge ebenfalls kein Problem mehr. Reinhard Schmid, Leiter des zentralen Erkennungsdienstes im österreichischen Bundeskriminalamt, erklärt: „Elektronische Systeme erkennen überlappende Fingerabdrücke von selbst, und zwar aufgrund der Richtung der Papillarlinien. Im Labor werden sie mit Lichtquellen aufgearbeitet und die Systeme unterlegen sie mit unterschiedlichen Farben.“ Binnen zehn Minuten ist das Ergebnis mitsamt Gutachten erstellt – Zweifel ausgeschlossen.

„ Fingerabdrücke sind der einzige 100-prozentige Beweis, dass es sich um eine bestimmte Person handelt. Nicht einmal DNA ist absolut sicher. Unter anderem können Zwillinge die gleiche DNA haben, bei Stammzellenspender kann sie sich sogar verändern“, sagt der Spezialist.Verfahren wie die von Simona Francese könnten laut Schmid künftig zwar in Einzelfällen genutzt werden, jedoch nicht im polizeilichen Alltag. Denn die Methodik sei aufwendig, zeit- und kostenintensiv. Dennoch nicht irrelevant: Oft liefere die Grundlagenforschung Erkenntnisse, die Kriminalisten sehr wohl einmal verwenden könnten.

Auch Österreich forscht

Während die Grundlagen der Daktyloskopie Schmid zufolge seit 100 Jahren gleich geblieben sind, würde in Österreich im Bereich der Sichtbarmachung der Spuren immer wieder neu geforscht. Stichwort: Klebebänder. Sie werden von Verbrechern oft zum Knebeln von Menschen oder zum Verschließen von Drogenpaketen benutzt. Wissenschaftler testen derzeit, wie Spuren auf Klebebändern gesichert werden können, ohne sie zu zerstören.

Auch an der Altersbestimmung von Fingerspuren an einem Tatort wird anhand von chemischen Stoffen gearbeitet. „Die Spuren halten je nach Umweltbedingungen, Lichtverhältnissen und Unterlagen unterschiedlich lange“, sagt Schmid. Latente Abdrücke lösen sich irgendwann auf, denn sie basieren auf Schweiß. „Wir haben aber schon brauchbare Fingerabdrücke gesichert, die nachweislich um die 20 Jahre alt waren.“ Die Unterlage – ein Kunststoffsack, in dem das ermordete Opfer verpackt war – und die konstante Raumtemperatur spielten eine wesentliche Rolle.