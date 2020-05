Krebserkennung: Software analysiert Mikroskopbilder

Mit hochauflösenden Mikroskopen werden in der Medizin heute Bilder gemacht, auf denen einzelne Moleküle erkannt werden können. Die Auswertung solcher Aufnahmen ist aufwändig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Forscherinnen und Forscher der FH Oberösterreich arbeiten im Projekt NanoDetect an Algorithmen, die fähig sind, Mikroskop-Bilder auf Auffälligkeiten zu prüfen. “Die Programme können rote Fahnen setzen, wenn etwas eigenartig aussieht. Bei einigen Krebsarten bewegen sich bestimmte Moleküle anders. Ein Algorithmus kann das durch die Analyse von Serienaufnahmen feststellen. Am Ende sollen aber immer Ärzte die Ergebnisse prüfen”, sagt Projektleiter Stephan Winkler, der am FH OÖ-Studiengang Medizin- und Bioinformatik lehrt, im Gespräch mit der futurezone.

Die Verfahren, die in Hagenberg entwickelt werden, setzen auf eine Mischung zwischen Bildanalysewerkzeugen und künstlicher Intelligenz. “Die Software lernt mit der Zeit, die relevanten Zusammenhänge zu erkennen”, so Winkler. Dabei verwenden die Forscher teilweise bereits bekannte Verfahren und Software, die mit einigen Neuerungen zu einem gänzlich neuen System zusammengesetzt werden. Entwickelt wird das Verfahren für die Fluoreszenzmikroskopie, die in der Biomedizin weit verbreitet ist. “Manche Aufnahmen können nur mit diesem Verfahren gemacht werden. Der höhere Kontrast, der durch die verschiedenen Farben entsteht, vereinfacht es Algorithmen auch, Details zu erkennen. Im Prinzip ist unsere Technik aber nicht auf diese Technologie beschränkt”, erklärt Winkler.