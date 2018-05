Laserbetriebene Roboterfliege auf Video gebannt

"Das war der einfachste Weg, große Energiemengen an die Fliege zu schicken, ohne das Gewicht zu erhöhen", sagt Shyam Gollakota, der am Projekt mitgearbeitet hat. Die Steuerung der Flügel übernimmt ein Microcontroller, der den Strom in Pulsen an die Flügel schickt. "Das funktioniert wie ein Fliegenhirn, das den Muskeln sagt, wann sie wie stark kontrahieren sollen", erklärt Vikram Iyer. In weiteren Schritten wollen die Wissenschaftler die Fähigkeiten der RoboFly verbessern. Künftige Generationen könnten mit neuartigen, leichteren Batterien betrieben werden. Auch eine Ausstattung mit Sensoren ist angedacht, etwa zum Aufspüren von Methan-Lecks.