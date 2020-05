Lego-Roboter umgeht E-Book-Kopierschutz

Ein spezielles Software-Skript liefert jedes Foto an ein Schrifterkennungsprogramm, das den Text in der Bilddatei in einen neuen E-Book-Text umwandelt. Der Kopierschutz wird auf eine Weise umgangen, die kaum zu verhindern ist. "Du machst eine Kopie des Buches, aber auf Augenhöhe, sodass das Resultat kein Stapel Papier, sondern ein neues E-Book ist", beschreibt Purgathofer sein Projekt gegenüber AllThingsD.

Purgathofer will den DIY Kindle Scanner nicht als Anleitung zum E-Reader-Hacking verstanden wissen, sondern als "Reflektion über den Verlust von lange bestehenden Rechten, wenn man ein E-Book kauft". Der Käufer eines E-Books sei heute weniger der Besitzer eines Buchs als vielmehr ein Lizenznehmer. Dieser Zustand kann durch einen kleinen Lego-Roboter geändert werden.