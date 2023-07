Livestream: Indische Rakete startet zum Mond

Die Chandrayaan, das auf Sanskrit „Mondfahrzeug“ bedeutet, wird gegen 11.05 Uhr MESZ vom Satish Dhawan Space Center in Srihariskota starten und kann per Livestream mitverfolgt werden.

Erster gescheiterter Versuch

Generell ist es Indiens zweiter Versuch einer Mondlandung. Der erste Versuch mit Chandrayaan-2 im Jahr 2019 war gescheitert. Bei der Mission Chandrayaan-2 krachte das Landemodul auf die Oberfläche des Erdtrabanten.

Die erste Mondsonde Chandrayaan-1 umkreiste hingegen den Mond und landete 2008 auf der Mondoberfläche.

Zusammensetzung des Mondes

Entwickelt wurde die Rakete von der Indian Space Research Organization (ISRO). Ziel ist es, sicher auf der Mondoberfläche zu landen, Daten zu sammeln und eine Reihe wissenschaftlicher Experimente durchzuführen, berichtet CNN. Dadurch wollen Forscher*innen mehr über die Zusammensetzung des Mondes erfahren. Chandrayaan-3 soll am unerforschten Südpol des Mondes landen.

Um göttlichen Beistand gebeten

Mitarbeiter*innen von ISRO haben kurz vor dem Start um göttlichen Beistand gebeten. Der Chef der Behörde, Sreedhara Panicker Somanath, sagte Reportern am Donnerstag in einem hinduistischen Tempel in der Stadt Tirupati im Bundesstaat Andhra Pradeshmit Blick auf das Weltraumfahrzeug: „Wir hoffen, dass alles gut geht und es am 23. August auf dem Mond landet.“