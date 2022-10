Gigantische "Mond-Hotels" geplant

Ein kanadisches Unternehmen will Hotels in Gestalt unseres Erdtrabanten bauen. Das Projekt beläuft sich auf 5 Milliarden Dollar.

Die NASA will schon bald wieder auf dem Mond landen. Und auch der Weltraumtourismus für Privatpersonen ist mittlerweile hoch im Kurs. Kein Wunder also, dass sich die Hotelbranche in Sachen Design von der Raumfahrt inspirieren lässt: Mit Hotelanlagen in Gestalt des Mondes will das kanadische Architekturbüro "Moon World Resorts Inc." eigenen Angaben zufolge mehr Menschen Zugang zum Weltraumtourismus verschaffen. Die Mond-Hotels sollen bald mehrere Weltstädte zieren, darunter Las Vegas und Dubai.