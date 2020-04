Luftverschmutzung könnte Ursache für viele Corona-Tote sein

Während die Kurvenverläufe an Corona-Erkrankungen in vielen Ländern vergleichbar sind bzw. mit den getroffenen Maßnahmen korrelieren, zeigen die Sterberaten in einzelnen Ländern und Regionen ein völlig inhomogenes Bild. Während der Anteil an schweren Verläufen mit Todesfolge in Deutschland und Österreich bei etwa drei Prozent liegt, weisen Länder wie Italien und Großbritannien eine Sterberate von über 13 Prozent auf. In Belgien nähert sich dieser Wert gar den 15 Prozent an.

Umwelteinflüsse unter Verdacht

Neben Faktoren, wie welche Bevölkerungsgruppen von dem Ausbruch besonders betroffen waren und der medizinischen Versorgungskapazitäten in den einzelnen Ländern, könnten aber auch Umwelteinflüsse eine große Rolle spielen, vermuten Forscher. Diese Ansicht untermauert nun auch eine neue Untersuchung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die am Montag veröffentlicht wurde. So könnten starke Luftverschmutzung und Luftströme für regional hohe Todesraten durch Corona verantwortlich sein.