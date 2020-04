Corona-Simulation: Peak der Infektionen schon länger überschritten

Bereits in den vergangenen Wochen haben die Simulationsforscher der Technischen Universität Wien zahlreiche Berechnungsmodelle zum Coronavirus in Österreich veröffentlicht. Nun haben die Wissenschaftler einen Blick zurück geworfen und die bisherige Ausbreitung der COVID-19-Epidemie in Österreich neu analysiert.

Demnach hat die Zahl der Personen, die offiziell als COVID-19-Kranke gelten, in den ersten Apriltagen vorerst ihr Maximum erreicht. Die Simulation ergebe, dass das Maximum der infizierten Personen (inklusive Dunkelziffer) daher bereits wahrscheinlich zwei Wochen früher aufgetreten sei, heißt es in einer Aussendung der TU Wien.

Infektionen zeigen sich zeitverzögert

"Unsere Simulationen zeigen, dass wir den Höhepunkt der Krankheitszahlen der vergangenen Welle schon länger hinter uns haben, als die offiziellen Zahlen zeigen. Gleichzeitig mahnt uns das allerdings auch zur Vorsicht", erklärt Niki Popper, Leiter des Simulationsteams. "Sollte auf Grund der Lockerung von Maßnahmen die Zahl der Infektionen wieder ansteigen, wird es nämlich wieder genau dieselbe Zeitverzögerung geben. Das heißt, wir können den Anstieg in den Tests erst dann bemerken, wenn die wahre Zahl der Infektionen in der Bevölkerung bereits deutlich angestiegen ist."