Simulationsforscher: "Wir werden nicht an Corona zugrunde gehen"

Wie wurde Ihre Expertise dann von den Gesundheitsbehörden verwertet?

Wir arbeiten mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund und der niederösterreichischen Landeskliniken Holding zusammen. Die verwenden unsere Ergebnisse für ihre Ressourcenplanung. So wurden wir Teil einer Forschungsgruppe des Gesundheitsministeriums. Darin haben sich mehrere Forschungseinrichtungen zusammengetan, um Planungsschritte aus möglichst verschiedenen Perspektiven zu bewerten.

Wie programmiert man ein Simulationsmodell mit neun Millionen Agenten für alle Österreicher?

Die Agenten sind statistische Repräsentanten, die nach Alter, Geschlecht und vielen weiteren Faktoren unterschieden werden. Man muss nicht neun Millionen heranziehen, wenn man 900.000 nimmt, stellt einer einfach zehn Bürger dar. Man könnte eine Simulation schaffen, wo tatsächlich jeder Österreicher relativ genau repräsentiert wird - falls das mit dem Datenschutz vereinbar ist. Aber für die Frage der epidemiologischen Entwicklung reichen statistische Repräsentanten aus. Ob ein Agent den Kurti aus Kufstein oder die Maria aus Wien darstellt, ist irrelevant.

Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass sich Agenten in einer Art Sim City bewegen?

Man kann sie schon so beobachten, aber ein Simulationsmodell muss man so kompliziert machen, wie man es braucht, und nicht, wie es sein kann. Ob ein Agent parallel drei Freundinnen hat, ist egal. Für uns ist etwa wichtig, dass für verschiedene Alterskohorten passende Kontaktannahmen getroffen werden. Wenn etwa eine Schule schließt, werden die Kontakte während der Schulzeit für 6- bis 14-Jährige reduziert, dafür steigen aber die Kontakte in der Freizeit. Man simuliert das und bekommt Aussagen heraus.