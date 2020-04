Medikamente in Rekordzeit: Forscher entwickeln Highspeed-Technologie

Stärkste Waffe

RCPE sei dazu bereits mit dem Land Steiermark, den Ministerien und der EU im Gespräch. Die TU Graz habe zudem bereits zugesagt, Räumlichkeiten für die Anlage zur Verfügung zu stellen. Die habe laut Khinast den Vorteil, sehr klein zu sein. „Wenn wir das jetzt umsetzen können, könnten wir in 6 bis 9 Monaten bereits mit vorhandenen Wirkstoffen produzieren“, sagt er.

Bis dahin ist jeder noch auf sich gestellt. Laut Markus Zeitlinger sei unsere stärkste Waffe derzeit nicht die Behandlung, sondern nicht krank zu werden.

Einfachere Entwicklung von Impfstoffen

Laut dem Pharmakologen können Virostatika (Virenhemmer) häufig nicht im eigentlichen Sinn heilen. „Bei Impfstoffen ist das anders, weil sie sowohl das Individuum schützen als auch eine Herdenimmunität erreichen können.“ Die Entwicklung von Impfstoffen ist aber langwierig.

In der Regel geht man laut Immunologin Ursula Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien von rund 10 Jahren aus. „Etwa 5 Jahre dauert die Arbeit in den Forschungslabors“, sagt sie. Wurde eine Substanz entwickelt, folge die präklinische Testung mit Tierversuchen. Erst wenn diese erfolgreich sind und Versuche zur Sicherheit gemacht wurden, könne der Impfstoff-Kandidat in die klinische Testung kommen.

Corona ist Ausnahme

Dabei werden unter anderem Verträglichkeit und Immunität überprüft. In der dritten Phase werden laut Expertin schließlich an mehr als 2.000 Menschen Wirksamkeit und Nebenwirkungen erfasst. Im Falle von Corona habe sich die Impfstoffentwicklung aber beschleunigt. „Es werden Impfstoff-Plattformen verwendet, die man sich wie Gerüste vorstellen muss. In die bringt man bestimmte Erreger oder Erregerteile ein“, so Wiedermann-Schmidt. Diese Gerüste können etwa Virus-ähnliche Partikel sein, in die die genetische Information des gewünschten Antigens hineinkommt.

„Da es vor COVID-19 schon SARS-1 gegeben hat, wurden derartige Plattformen schon verwendet und konnten nun adaptiert werden. Damit können nun Impfstoffkandidaten schon innerhalb von ein bis drei Monaten in die klinische Testung übergehen“, sagt die Spezialistin. Überschlagsmäßig müsse man bis zur Zulassung noch mit 12 bis 18 Monaten rechnen. „Dabei muss aber alles gut laufen. Nächstes Jahr schon einen Impfstoff zu haben, der an gesunden Menschen angewandt werden kann, ist sehr optimistisch.“