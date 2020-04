Zwei neue Corona-Impfstoffe werden an Menschen getestet

Impfstoffe in Entwicklung

Mit Stand 4. April waren der WHO zufolge weltweit mindestens 60 Impfstoffe in Entwicklung. Forscher der Universität Pittsburgh wollen bereits erfolgreiche Tests an Mäusen vorgenommen haben. Die Tiere hatten nach einer Impfung innerhalb von 2 Wochen Antikörper aufgebaut. Auch in Russland sollen bereits Vorbereitungen für einen Impfstoff-Test mit Freiwilligen laufen.

Bis tatsächlich ein Impfstoff gefunden wird, könnte es trotzdem noch einige Zeit dauern, sagte der renommierte Virolge Peter Palese in einem Interview mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Laut WHO sind derzeit nur 2 Impfstoffe in Phase 1 der Tests. In dieser Phase wird das Medikament an einer kleinen Gruppe von Personen getestet.

Impfstoff in 18 Monaten

Die internationale Impfstoff-Allianz CEPI ("Coalition for Epidemic Preparedness Innovations") sei dabei, mindestens acht mögliche Impfstoffe zu entwickeln. Wissenschafter gingen davon aus, dass in 18 Monaten mindestens einer von ihnen anwendungsbereit sein werde. "Nur mit einer entsprechenden finanziellen Förderung kann dieser enge Zeitplan eingehalten werden", schrieb Microsoft-Gründer Bill Gates in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".