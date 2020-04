Lyriden-Schauer: Wie man die Sternschnuppen am besten beobachtet

Der Meteorstrom der Lyriden erreicht am Mittwoch sein Maximum. In den Nächten rund um den 22. April kann man sich daher über verstärkte Sternschnuppen-Aktivität freuen. Begünstigt wird die Beobachtung durch einen dunklen Himmel, denn am 23. April ist Neumond - kein Mondlicht stört also die Beobachtung. Auch das Wetter in weiten Teilen Österreichs dürfte für die Sichtung der Sternschnuppen vorteilhaft sein.

Gegen die allgegenwärtige Lichtverschmutzung sollte man sich dennoch einen dunklen Beobachtungspunkt suchen und in den nördlichen Sternenhimmel blicken. Das Sternenbild Leier taucht gegen 22 Uhr am nordöstlichen Nachhimmel auf. Gegen Mitternacht steht der Radiant dann günstig für die Sternschnuppensuche. In den frühen Morgenstunden sind die Bedingungen, die Lyriden-Meteore zu sehen, am besten. Dann steht das Sternbild bereits hoch über dem südöstlichen Horizont.