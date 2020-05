Mailüfterl-Erbauer: “Wahr ist, was funktioniert”

Das sogenannte Mailüfterl war einer der ersten vollständig mit Transistoren arbeitende Computer weltweit. Der Wissenschaftler Heinz Zemanek hatte den Transistorrechner 1956 gemeinsam mit einer Gruppe von Studenten an der TU Wien gebaut. Seither gilt Zemanek als einer der Pioniere der Computerentwicklung. Nun wird dem Mailüfterl und seinem Erbauer auch eine Ehrung des Internetkonzerns Google zu teil. Im Rahmen einer Veranstaltung im Technischen Museum Wien, wo der Transistorrechner seit 1973 ausgestellt ist, präsentierte Google am Dienstag eine Kurz-Dokumentation in Form eines YouTube-Videos, die die Entstehungsgeschichte des Mailüfterls nachzeichnet.