„Mehr als Uhrzeit anzeigen geht mit Google Glass nicht“

In seinem Labor arbeitet der deutsche Forscher bereits an der Weiterentwicklung der Technologie. "Die Linsen reagieren noch zu träge, wodurch dreidimensionale Bilder bei der Darstellung flackern. Mit einem verformbaren Spiegel, der aus elektrisch steuerbaren Membranen besteht, können wir denselben Effekt erzeugen, die Projektionsebene aber viel schneller verschieben", sagt Herold. Die Prototypen werden vorerst mit zwei Displays - je eines pro Auge entwickelt. Ausführungen in Glass-Manier, mit nur einem Schirm, sind aber machbar. Die Optiken, die nötig sind, müssen allerdings ein wenig größer ausfallen als bei Googles Produkt.

Die möglichen Anwendungen sind vielfältig, vor allem wenn sie mit Eye-Tracking kombiniert werden. "Ein Arbeiter könnte sich wichtige Informationen bei der Wartung einer Maschine - etwa das erforderliche Drehmoment für einzelne Schrauben - direkt an der korrekten Stelle in sein 3D-Sichtfeld einblenden lassen. Über die Analyse der Blickrichtung könnte das System erkennen, wo der passende Platz ist. Arbeiten, die jetzt 45 Minuten dauern und bei denen Fehler passieren, könnten dann vielleicht in 15 Minuten und fehlerlos erledigt werden", beschreibt Herold. In einem weiteren Schritt müssten Ingenieure vielleicht gar nicht mehr vor Ort sein, sondern könnten die nötigen Informationen von zu Hause aus ins Sichtfeld von Arbeitern vor Ort einblenden.

Dieses Potenzial hat auch die Wirtschaft bereits erkannt. Diverse namhafte Unternehmen haben bereits angefragt. Selbst Google ist schon bei Herold und seinem Team vorstellig geworden. "Derzeit passiert viel auf dem Gebiet und alle haben Panik, dass andere schneller eine neue Technologie auf den Markt bringen. Es gibt wenige Experten und alle wollen das Know-how", so der Wissenschaftler.