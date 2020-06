„Menschheit nicht reif für intelligente Roboter“

Sie krabbeln in Vulkankratern herum, befahren die Mars-Oberfläche und beherrschen mittlerweile auch das Treppensteigen. Gerade was die motorischen Fähigkeiten betrifft, sorgen die jüngsten Robotermodelle für Staunen. Die gesteigerte Bewegungsfreiheit und die zunehmend komplexe sensorische Ausstattung machen allerdings den Software-Entwicklern schwer zu schaffen.

Sensoren sorgen für Informationsflut

„Heute kann man auf einem Zentimeter Fläche schon hundert kleine Tastsensoren anbringen. Diese Flut an Information in den Griff zu bekommen, ist keine leichte Aufgabe“, erklärt Kirchner. Die Miniaturisierung von Kamera-Systemen und taktilen Komponenten eröffne völlig neue Möglichkeiten, wie Roboter ihre Umgebung wahrnehmen und mit ihr interagieren können. Diese Komplexität werde sich in den kommenden Jahren noch vertiefen, so Kirchner.

Ob das Science-Fiction-Szenario des intelligenten Menschenroboters eines Tages Realität werden kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier. „Die Gesellschaft wird solche Systeme nicht hervorbringen, solange sie nicht reif dafür ist. Und ich denke, das ist sie derzeit nicht“, meint Kirchner. „Die spannende Frage bei der Nachahmung menschlicher Intelligenz ist ja ohnehin, ob die Menschheit überhaupt den Beweis verkraften würde, dass sie im mathematischen Sinn nichts anderes ist als eine Ansammlung berechenbarer Automaten.“

Mathematische Formel unentdeckt

Auf dem Weg dorthin gibt es aber ohnehin noch viel zu tun. Und der Beweis, dass die menschliche Intelligenz mit all ihren sozialen Implikationen sich in einem technischen System einfügen lässt, muss erst erbracht werden. „Die mathematische Formel diesbezüglich ist jedenfalls noch nicht gefunden und ich wage zu bezweifeln, dass es eine solche Formel überhaupt gibt“, zeigt sich auch der Roboterforscher skeptisch. Dazu komme der völlig unterschiedliche Ansatz, den die Roboterforschung in den verschiedenen Kulturen verfolge.