Meteorit aus Wiener Galerie gestohlen

Aus einer Wiener Galerie ist im Juli ein Meteorit gestohlen worden. Der Stein wurde während eines Vortrages entwendet. Wer der/die Täter*in oder die Täter*innen sind, ist unklar. Ein Bild des Steines, der immerhin einen Wert von 12.000 Euro hat, wurde auf der Seite des Bundeskriminalamtes veröffentlicht.

Der Eisenmeteorit befand sich während des Vortrags auf einem frei zugänglichen Regal. Die Galerie in der Innenstadt wurde nicht videoüberwacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eisenmeteorite sind äußerst selten

Eine der weltweit größten Meteoritensammlung mit mehr als 10.300 Objekten befindet sich im Naturhistorischen Museum in Wien. Noch größere Sammlungen sind im U.S. National Museum in Washington D.C. und im National Institute of Polar Research in Tokio zu finden. Besonders Eisenmeteoriten gelten als äußerst selten.

Der weltgrößte Eisenmeteorit Hoba wiegt 60 Tonnen. Er wurde 1920 in Namibia gefunden. Dort befindet er sich nach wie vor.