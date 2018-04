Mikrowellen-Kanone stoppt Amokfahrer

Immer häufiger setzen Terroristen Fahrzeuge als Waffen ein. Sie rasen damit in Menschenmassen, etwa bei Veranstaltungen oder an stark frequentierten Plätzen. Um solche Attacken zukünftig zu stoppen, entwickelt die US-Armee eine Mikrowellen-Strahlenkanone, berichtet Defense One.

Die Strahlenkanone heißt offiziell Radio Frequency Vehicle Stopper (RFVS). Sie schickt starke Mikrowellen aus. Diese stören die elektronischen Steuerungssysteme des Motors. Er wird in eine Art Boot-Schleife versetzt, versucht sich also ständig neu zu starten. Dadurch bleibt das Auto stehen. Der Motor springt erst wieder an, wenn das RFVS abgeschaltet wird.

Die Mikrowellen werden auf verschiedenen Frequenzen ausgesendet, damit die elektronischen Komponenten in möglichst vielen Fahrzeugen gestört werden. Das System soll in der Lage sein Pkw, Lieferwägen, Lkw und auch Boote zu stoppen. Ähnliche Systeme werden bereits gegen Drohnen eingesetzt: Die Strahlen unterbrechen die Verbindung der Drohne zur Fernsteuerung und stören deren Systeme, damit diese abstürzt oder zur Landung gezwungen wird.