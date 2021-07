MIT baut Hyperloop-Kapsel für Elon Musk

Ein Team des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat den Entwicklerwettbewerb rund um den Bau der Hyperloop-Kapsel gewonnen. Im Sommer sollen die Tests beginnen.

Elon Musks Vision, mit dem Hyperloop ein superschnelles neues Transportmittel zu erfinden, ist seiner Umsetzung erneut einen Schritt näher gekommen. Aus über 100 Teams, die ihre Vorschläge zur Entwicklung der Hyperloop-Kapsel einrichten, gewannen Studierende des MIT mit ihrem Kapselvorschlag. Die Kapsel muss bis Mai gebaut werden, ab Sommer will Elon Musks Firma SpaceX mit ersten Tests in der Nähe des Hauptquartiers in Kalifornien starten.