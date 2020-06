Mit der Ars Electronica vorwärts zum Ursprung

"Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, Krisen als Thema für das diesjährige Festival zu wählen. Stattdessen beschäftigen wir uns damit, wie wir unsere Existenz mit dem neuen medialen Kosmos in Einklang bringen", erklärt Christine Schöpf vom künstlerischen Direktorium bei der Pressekonferenz in Wien. "Wir wollen nicht etwas reparieren, sondern in die Zukunft schauen."

Das Programm des diesjährigen Linzer Medienkunstfestivals ist zudem gewachsen. Es finden mehr als 300 Einzelveranstaltungen statt, "die man als einzelner Gast kaum alle wahrnehmen können wird", so Martin Honzik, Produktionchef. "Das Programmheft ist fast doppelt so dick wie im Vorjahr." Zu den Highlights zählen dabei ein hochkarätig besetztes Symposium im Brucknerhaus, eine CyberArts-Schau im OK und eine mehrstündige Klanginstallation von Sam Auinger, der dieses Jahr als "Kind der Ars Electronica" als "Featured Artist" agiert.

OpenLabs zum Mitmachen

Mit "Create Your World" gibt es dieses Jahr ein eigenes Programm für Kinder und Jugendliche. Diese können sich in sogenannten OpenLabs, einer Mischung aus Ausstellung und Workshops, darüber schlau machen, wie die Zukunft funktioniert. "Die Räume sollen dazu anregen, innovative Ideen zu entwickeln", so die "Create Your World"-Leiterin Susi Windischbauer. Die Kinder können zudem aus Elektroschrott eine Traummaschine bauen oder mit eigener Kraft Strom erzeugen.

Im Zuge des Schwerpunkts Spiele und Virtual Reality (VR) wird man mit dem Spiel Mindcraft eine eigene Gemeinschaft kreieren können. "Man kann sich über das soziale System Gedanken machen und dieses in der Virtualität ausprobieren", so Windischbauer. Zudem wird von Studenten des Studiengangs "Experimental Game Design" an der FH Hagenberg ein Computerspiel in der realen Welt nachgebaut. Dies kommt im " Deep Space" zum Einsatz. So landen beim "Schuss" echte Ketchup-Flecken auf den mitwirkenden Statisten, wenn auf sie gezielt wird. "Damit wollen wir zeigen, wie Computerspiele funktionieren."

Tesla Orchestra erzeugt Klänge aus Blitzen

Um genügend Aufmerksamkeit auf "Create Your World" zu lenken, startet das "Festival im Festival" bereits am 31.8 um 10 Uhr. Am selben Abend findet dann auch die offizielle Eröffnung am Maindeck des Ars Electronica Centers statt. Der Gameboy Music Club wird den Auftakt machen. Um 21.30 Uhr wird das Tesla Orchestra aus den USA spielen. Das Ensemble bedient sich dabei den größten Tesla-Spulen der Welt und erzeugt damit meterlange Blitze mit mehreren Millionen Volt. "Der Blitz gibt dabei Känge ab und wird zum Lautsprecher, ", erzählt Gerfried Stocker vom künstlerischen Direktorium.

Weitere Festival-Highlights sind das „ Android Human Theatre“, ein 20-minütiges Theaterstück, das für einen Menschen und einen Androiden entwickelt wurde, sowie die Konferenz "Public Square Squared". Die Konferenz dreht sich am 4. September um die Quellen gesellschaftlicher und politischer Erneuerung, vor dem Hintergrund der Entwicklungen im arabischen Raum und der Facebook-Twitter-Generation. "Die Ars Electronica beschäftigt sich seit 16 Jahren mit den Auswirkungen des Internets. Und ohne diesem wäre eine derartige Revolution nicht möglich gewesen", so Schöpf.

Pixel Spaces-Konferenz

Die Konferenzreihe "Pixel Spaces" widmet sich dieses Jahr dem "Re-Scripting" und begibt sich auf die Suche aufnehmen nach den Konsequenzen aus dem Zusammenwachsen von Wissenschaft und Gesellschaft. Am 2. und 3. September weist sie in fünf Panels auf verändernde gesellschaftliche Verhältnisse hin. Unter den Teilnehmern: Futurelab-Director Horst Hörtner, CERN-Kulturbeauftragte Ariane Koek, Künstler Gerard Rubio, Matthew Gardiner, Marcos Garcia vom Medialab-Prado in Madrid.

Eines der Panels widmet sich auch OHMI, einem One-Handed Musical Instrument Projektes von Stephen Hetherington und Martin Dyke. Derzeit gibt es nämlich kein einziges Orchesterinstrument, das einhändig gespielt werden kann. Wer eines erfindet, hat Chancen auf einen Sonderpreis im Rahmen des Prix Ars Electronica.