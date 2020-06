Mit der Handy-Geldbörse unterwegs in Nizza

Vierter Stop: City-Bike

Doch wir haben unsere Samsung Waves noch. Als nächstes gehen wir zu einer City-Bike-Station von Veolia Transport und borgen uns ein Fahrrad aus. Ähnlich wie in Wien gibt es auch in Nizza Leih-Fahrräder. Auch hier funktioniert die drahtlose Kommunikation unseres Handys mit dem Terminal problemlos. In Zukunft sollen auch die 150 Elektro-Autos, die seit Juni diesen Jahres in Nizza verfügbar sind, mit NFC-Terminals ausgestattet werden.

Fünfter Stop: Kathedrale

Wenige Minuten später entdecken wir eine Kathedrale, von der wir gerne wissen möchten, wie sie heißt. Auch hier hilft uns unser NFC-Handy weiter. Wir halten es zum entsprechenden Symbol, das sich direkt an der Wand neben dem Gebäude befindet und bekommen einen Link zugesandt. Sobald wir diesen öffnen, wissen wir, wo wir sind, was in der Nähe ist und wie alt dieses Gebäude ist. So lassen sich mittels NFC auch ganz einfach Tags auslesen.

Nach unserer kleinen Sightseeing-Tour bringen wir die City-Bikes zurück und zahlen die Gebühr von einem Euro per NFC-Smartphone. In Nizza ist diese Art des Bezahlens kein Testlauf mehr, sondern bereits fix implementiert. Allerdings ganz ohne Geld sollte man auch dort nicht außer Haus gehen. So muss man im „Grand Cafe de Lyon“ nämlich 20 Cent für den WC-Besuch ausgeben. Und die kann man dort noch nicht per NFC bezahlen.