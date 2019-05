Mit Lasersegeln in drei Tagen zum Mars

"Breakthrough Starshot" ist ein interstellares Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Der Plan: Mithilfe mächtiger Laser soll ein Sonnensegel mit einer daran befestigten Mini-Sonde so stark beschleunigt werden, dass dieses ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit erreicht und so innerhalb von nur 20 Jahren unser Nachbar-Sternsystem Alpha Centauri erreicht – rund 1000-mal schneller als mit bisherigen Antrieben. Mit diesem Antrieb könnte es eine Minisonde in nur drei Tagen zum Mars schaffen.