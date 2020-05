Mit Netzhaut-Chips gegen Sehschwäche

On-Zellen reagieren stärker, wenn es im Zentrum ihrer Platzierung heller ist - bei Off-Zellen ist es genau umgekehrt. Durch ihre Anordnung in der Retina wird so die Wahrnehmung von Kontrasten stark erhöht. Doch Retina-Implantate senden statt Lichtimpulse bisher elektrische Impulse, die in beiden Zelltypen zu den gleichen biochemischen Reaktionen führen und so die Kontrastempfindlichkeit stark reduzieren. Rattay und sein Team zeigten nun, dass das nicht sein muss. Durch spezielle elektrische Impulse können unterschiedliche biophysikalische Vorgänge in den beiden Zelltypen aktiviert werden.

Zudem fanden die Forscher heraus, dass die Form der einzelnen On- oder Off-Zelle Einfluss auf die Signalverarbeitung hat. So spielt die unterschiedliche Länge beider Zelltypen eine wesentliche Rolle. Auch dies könnte eine wichtige Erkenntnis sein, die es erlaubt, die Performance zukünftiger Retina-Implantate durch die Modulation ihrer elektrischen Signale deutlich zu verbessern. Die im Fachjournal „Vision Research“ veröffentlichten Ergebnisse der Computersimulationen der Wiener Forscher wurden durch die beteiligten Kollegen an der Harvard Medical School ( USA) und der Universitätsklinik Tübingen ( Deutschland) durch experimentelle Befunde unterstützt.