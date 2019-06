MIT will mit neuronalem Netzwerk Pizzas verstehen

Bevor ein Roboter jemals eine gute Pizza backen kann, muss er sie erst einmal verstehen. Diesen Ansatz verfolgt auch ein Forscherteam des Massachussetts Institute of Technology ( MIT) und hat eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die genau das tut. Der Algorithmus zieht eine Reihe von Kochanleitungen heran und schafft in Folge ein fertiges visuelles Produkt, wie The Next Web berichtet.

Der sogenannte PizzaGan ist das neueste neuronale Netzwerk der MIT Computer Science and Arfificial Intelligence Laboratory (CSAIL) und des Qatar Computing Research Institute (QCRI). GAN leitet sich von "Generative Adversarial Network" ab und meint "erzeugende gegnerische Netzwerke". In der Informatik ist das eine Gruppe von Algorithmen zu "unüberwachtem Lernen". Das Netzwerk erzeugt zwar (noch) keine tatsächliche Pizza, aber Bilder davon – vor und nach dem Backen.