Moderna testet erstmals mRNA-Impfung gegen Grippe

Der Erfolg der mRNA-basierten Corona-Impfung lässt Pharmafirmen nun auch auf einen Einsatz gegen andere Erkrankungen hoffen. Dass mRNA-Impfstoffe bei Krebserkrankungen gezielt Tumorzellen bekämpfen könnten, ist schon länger bekannt. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die alljährliche Grippeimpfung. Moderna testet einen entsprechenden Impfstoff nun erstmals an Menschen.

mRNA-Impfung gegen Grippe

Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Impfstoff in einer Studie mit 180 Teilnehmer*innen in den USA verabreicht. Neben Moderna stehen auch Pfizer und BioNtech in den Startlöchern, um Grippe-Impfungen mit mRNA zu etablieren. Die Vorzüge liegen auf der Hand: Im Gegensatz zu Totimpfstoffen, die zellulär oder etwa über Hühnereier aufwändig produziert werden müssen, ist die Herstellung von mRNA-Vakzinen viel schneller.