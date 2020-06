Nachhaltige Wasserstoffproduktion dank Rost

Der theoretische Wirkungsgrad dieser Wasserstoff-Herstellungsmethode liegt bei 30 Prozent. Der derzeitige Laborrekord liegt bei 12 Prozent, wurde allerdings mit Gallium-Arsenid erzielt, einem jener teuren und kurzlebigen Materialien, die Morrish zu ersetzten sucht. “Wir stehen hier erst am Anfang, aber in 20 Jahren könnten unsere Reaktoren sauberen Wasserstoff erzeugen”, so die Forscherin. Für die Rolle als Katalysatoren in solchen photoelekrtochemischen Systemen gibt es bereits einige Kandidaten. “Wir arbeiten etwa mit Eisenoxid, also Rost, Eisendisulfid, das auch als Katzengold bekannt ist, oder Titandioxid, das bislang am besten erforscht ist”, erklärt Morrish.

Für die Verwendung als Katalysatoren reicht es allerdings nicht, den Rost von einem alten Stück Eisen zu kratzen. Die Materialien kommen in sehr dünnen Schichten in den Zellen zum EInsatz, “Wir versuchen, die Eigenschaften der Materialien zu verbessern, indem wir ihnen Nanostrukturen geben oder sie mit anderen Atomen dotieren”, so die US-Chemikerin. Um kommerziell verwertbare Zellen herzustellen, müssten ein Wirkungsgrad von rund 10 Prozent erreicht werden, derzeit bewegen sich Versuchsaufbauten aber lediglich bei etwa drei Prozent. Eine Mischung der verschiedenen Katalyssatoren ist ein Weg, wie Morrish ihrem Ziel näherkommen will. “In einer kommerziellen Zelle werden wohl zumindest zwei Katalysatoren zum EInsatz kommen”, so die Wissenschaftlerin.