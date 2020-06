NASA lässt über Design neuer Raumanzüge abstimmen

Wie die nächste Generation der NASA-Raumanzüge aussehen soll, entscheiden die Internetnutzer. Auf der NASA-Website kann man die drei verschiedenen Design-Vorschläge begutachten und noch bis Mitte April für seinen Favoriten stimmen. Gegen Ende des Jahres will die US-Raumfahrtbehörde dann den Prototypen des neuen Raumanzugs Z-2 präsentieren.

Die Designs erinnern mehr an Captain Buzz Lightyear als an die geschichtsträchtigen Einsätze der Apollo-Missionen. Entworfen wurden sie in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ILC und der Philadelphia University. Bei der individuellen Anpassung und der Produktion der Anzüge sollen 3D-Laserscanner und 3D-Drucker eingesetzt werden.