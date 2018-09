NASA-Planetenjäger TESS schickt erstes wissenschaftliches Foto

Nach einigen Testbildern hat der NASA-Satellit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) nun erstmals eine reguläre Aufnahme zu Forschungszwecken zur Erde übermittelt. Sie wurde in einem 30-minütigen Zeitraum am 7. August aufgenommen. Sie zeigt ein Dutzend Sternenkonstellationen.

Zu sehen sind etwa die beiden Magellanschen Wolken. Dabei handelt es sich um Zwerggalaxien in der Nähe der Milchstraße. Über der kleinen Magellanschen Wolke befindet sich der Kugelsternhaufen 47 Tucanae, der ebenfalls eindeutig erkennbar ist. Bemerkenswert laut der NASA sind noch die Sterne Beta Gruis und R Doradus. Sie sind so hell, dass sie eine gesamte Spalte an Pixeln auf den TESS-Detektoren belichten.

Die Aufnahmen stehen inklusive genauer Beschriftung in großer Auflösung auf der NASA-Webseite zum Download bereit.