NASA-Satellit soll Polareis zentimetergenau vermessen

Der Satellit ICESat-2 (Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2) der NASA soll am 15. September ins All geschossen werden, wie motherboard berichtet. Auf einer polaren Umlaufbahn wird der künstliche Trabant dann mit Laserstrahlen unter anderem das Höhenprofil der Eisdecke an den Polen, auf Gletschern und im Meer genau vermessen. Auch die Topografie abseits der Pole und die Vegetationsdecke können mit den Instrumenten an Bord vermessen werden.