NASA-Satellit über Pazifik abgestürzt

Der "Upper Atmosphere Research Satellite" (UARS) war 1991 vom US-Space-Shuttle Discovery in den Orbit gebracht worden. Er beendete 2005 seinen Einsatz, nachdem er über ein Jahrzehnt lang die obere Atmosphäre erforscht hatte. Ob Teile des sechs Tonnen schweren Satelliten am Land aufgeschlagen sind, ist bislang noch unklar. In einem früheren Tweet heute morgen mutmaßte die NASA, dass Teile - wenn überhaupt - in Kanada aufschlagen könnten. Gleichzeitig wurde betont, dass gefundene Stücke im Besitz der USA blieben und folglich zurückgegeben werden müssen.



0,03 Prozent Risiko

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch auf der Erde von den Bruchstücken getroffen werde, liege bei 0,03 Prozent, versuchte die NASA schon vorab zu beruhigen. Der Absturz des Satelliten sorgt seit Tagen für Aufregung, da die NASA aufgrund der auftretenden Sonnenstürmen und der Absturzbewegung des Satelliten Probleme mit der Berechnung des genauen Absturzortes hatte. Die NASA ging zuletzt davon aus, dass nicht alle der insgesamt 26 Bauteile des Satelliten mit einem Gewicht von einem bis 158 Kilogramm vollständig verglühen werden.

Die NASA informiert derzeit auf ihrer Homepage über die neuesten Erkenntnisse.