NASA schießt erstmals einen 3D-Drucker ins Weltall

Am Boden hat die US-Raumfahrtbehörde NASA bereits erfolgreich mit Teilen aus 3D-Druckern experimentiert. Vergangenes Jahr hat eine komplett aus einem 3D-Drucker hergestellte Düse einem simulierten Raketenstart standgehalten.

Unter dem Projektnamen "3D Printing in Zero-G Technology Demonstration" soll nun erstmals ein 3D-Drucker zur Internationale Raumstation ( ISS) geflogen werden. Geplant ist, dass der kleine 3D-Drucker am 19. September mit dem Versorgungsflug SpaceX-4 zur ISS transportiert wird. Ein kleines Unternehmen namens "Made in Space" hat dafür einen eigenen 3D-Drucker entwickelt, der ungefähr so groß wie ein Mikrowellenherd ist.