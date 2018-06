NASA verhandelt mit Firmen über Einstieg bei ISS

Im Rahmen der Privatisierungspläne der US-Regierung für die ISS führt die NASA Gespräche mit mehreren Unternehmen, die den Betrieb der ISS übernehmen könnten. „Wir sind jetzt in einem Stadium, in dem Leute von außerhalb den kommerziellen Betrieb der Internationalen Raumstation sicherstellen können“, sagte der seit April amtierende NASA-Chef Jim Bridenstine in einem Interview mit der „Washington Post“.

Er habe bereits „Gespräche mit zahlreichen großen Unternehmen geführt, die bereit wären, sich im Rahmen eines Konsortiums zu beteiligen“, führte der Chef der US-Raumfahrtbehörde aus. Namen der betreffenden Unternehmen nannte er allerdings nicht.

Das Weiße Haus hatte dieses Jahr angekündigt, bis 2025 die direkte Finanzierung der ISS einzustellen. Die USA investieren derzeit drei bis vier Milliarden Dollar (2,6 bis 3,4 Milliarden Euro) in die Raumstation, deren Aufbau rund hundert Milliarden Dollar kostete und die seit dem Jahr 2000 ständig von wechselnden Besatzungen bewohnt wird.