Deutscher Astronaut Alexander Gerst startet zur Raumstation ISS

Vier Jahre nach seiner ersten Weltraummission bricht der deutsche Astronaut Alexander Gerst zu seiner zweiten Expedition ins All auf. Am Mittwoch (13.12 UHR MESZ) startet „Astro_Alex“ mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zu seiner Mission „Horizons“ (Horizonte) auf der Internationalen Raumstation (ISS). Dort soll der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) im Herbst als erster Deutscher das Kommando übernehmen. Gerst hatte schon 2014 rund sechs Monate auf der ISS verbracht.