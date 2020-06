Nasa zeigt Asteroiden in 3D

Zum ersten Mal hat die US-Weltraumbehörde Nasa im Internet ein 3D-Video des Asteroiden Vesta veröffentlicht. Erstellt hat den rund 100 Sekunden langen Film der deutsche Planetenforscher Ralf Jaumann vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ( DLR), wie die Nasa am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.Der Film zeigt den Gesteinsbrocken, der die Sonne in 380 Millionen Kilometer Entfernung im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter umkreist, in der Totalen und Nahaufnahmen seiner mit Kratern übersäten Oberfläche.



Mount Everest mal drei

Die Bilder stammen von der Sonde „Dawn“, die mit zwei Kameras ausgerüstet ist. In etwa 2700 Kilometern Höhe umkreist „Dawn“ den Asteroiden, der rund 530 Kilometer Durchmesser hat (Erde: 12 700 Kilometer) und etwas jünger als 4,4 Milliarden Jahre alt sein dürfte. Höhepunkt des Überflugs ist ein gewaltiger Berg am Südpol von Vesta, der mit etwa 25 000 Metern knapp dreimal so hoch wie der Mount Everest ist.

Die Mission startete im September 2007, knapp vier Jahre später erreichte „Dawn“ nach einer 2,7 Milliarden Kilometer langen Reise am 15. Juli 2011 Vesta. Derzeit schraubt sich „Dawn“ bis auf 210 Kilometer an Vestas Oberfläche heran. Nächsten Juli fliegt die Sonde dann weiter zum größten bekannten Asteroiden Ceres, wo sie 2015 ankommen soll.