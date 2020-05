NASA zeigt spektakuläre Aufnahme von Antennengalaxien

Nie zuvor waren die Einzelheiten dieses Paares so deutlich zu sehen - eine neue aufsehenerregende Aufnahme der Antennen-Galaxien hat die US-Weltraumbehörde NASA veröffentlicht. Deutlich wie nie sind darauf Einzelheiten der beiden verschmelzenden Galaxien NGC 4038 und NGC 4039 zu sehen. Abertausende von Lichtpunkten lassen sich ausmachen, die in allen Rot-, Blau- und Gelbtönen und in Weiß erstrahlen. Die Aufnahme stammt von dem Weltraumteleskop „Hubble“.

Die beiden Galaxien befinden sich im Sternbild Rabe und gehen ineinander über. Bei der Fusion entstehen Milliarden Sterne. Die Galaxien bekamen ihren Namen aufgrund ihrer antennenartigen „Arme“: Gezeitenkräfte hatten zwei Schweife aus Gas und Sternen weit aus den Galaxien herausgeschleudert. Sie erscheinen gebogen und erinnern an die Fühler (Antennen) von Insekten.

Die Antennen-Galaxien faszinieren Forscher seit ihrer Entdeckung durch William Herschel 1785. Schon vor 16 Jahren war eine Aufnahme von ihnen bei der Nasa das „Astronomische Bild des Tages“ - auch wenn die Qualität mit der jetzigen nicht vergleichbar ist.