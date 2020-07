Neuartige Tests identifizieren Erreger in 30 Minuten

“Wir entwickeln sehr sensitive Methoden, um Moleküle oder Erreger in Körperflüssigkeiten aufzuspüren. Das kann für die Wahl der richtigen Therapie oder die Kontrolle der Wirksamkeit von Medikamenten entscheidend sein”, erklärt Martin Weber vom Austrian Insitute of Technology (AIT). Vor allem im Bereich der Infektionsdiagnostik spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. “Bei akuten Situationen, etwa Blutvergiftungen, muss schnell entschieden werden, welcher Erreger vorliegt, um das richtige Medikament zu verabreichen”, so Weber. Heute wird in solchen Fällen eine Behandlung mit Breitband-Medikamenten eingeleitet und parallel dazu wird untersucht, um welchen Erreger es geht.

Das liegt daran, dass die gängige Methode nach Erregern zu suchen, das Anlegen von Bakterienkulturen ist. Das kann bis zu drei Tagen dauern, was eine hohe Sterberate nach sich zieht. “Wir haben ein Verfahren, mit dem wir Pathogene im Blut innerhalb von Sekunden aufkonzentrieren und dann in 30 Minuten auf die 50 häufigsten Erreger testen können”, erklärt Weber. Dazu wird Blut unter eine genau eingestellte Spannung gesetzt, wodurch die menschlichen Zellen kaputt gehen und die Bakterien herausgefiltert werden können. Dann wird das gefilterte Blut in einem mikrofluidischen System weiterverarbeitet. “Dabei werden geringste Mengen der Flüssigkeiten auf einem etwa Scheckkartengroßen Chip verarbeitet, der praktisch ein Minilabor ist. Spezialisierte Sonden docken dabei an die jeweils passenden Erregerabschnitte an und zeigen deren Präsenz durch fluoreszieren. Das heißt wir brauchen 50 spezialisierte Sonden, um 50 Erreger nachzuweisen”, sagt Weber.