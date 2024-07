Neue Batterie verspricht doppelte Energie für E-Autos und Handys

An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich wurde nun eine Möglichkeit entwickelt, mit der der Fluor-Gehalt in Lithium-Metall-Akkus um den Faktor 20 reduziert werden kann. Gleichzeitig sollen diese Batterien dadurch stabiler und kostengünstiger werden.

Bislang mussten den Lithium-Metall-Akkus große Mengen an fluorhaltigen Lösungsmitteln und Salze zugesetzt werden, damit sich eine solche Schutzschicht bildet und es nicht zu Kurzschlüssen kommt. "Das ging auf die Kosten ihres ökologischen Fußabdruckes", schreibt die ETH Zürich in einer Aussendung.

Keine Mehrkosten durch neue Methode

Eine der größten Herausforderungen war es, das richtige Molekül zu finden, an denen das Fluor angehängt werden kann und die sich unter den richtigen Bedingungen auch wieder zersetzen, wenn es das Lithium-Metall erreicht hat, heißt es.

Der große Vorteil dieser Technologie sei, dass sie sich in bestehende Produktionsprozesse nahtlos integrieren lässt. Anpassungen der Produktionseinrichtung oder Zusatzkosten seien nicht notwendig. Als nächsten Schritt will das ETH-Forschungsteam die Methode in Pouch-Zellen übertragen, die in Smartphones zur Anwendung kommen.

Erschienen sind die Forschungsergebnisse in der Fachzeitschrift "Energy & Environmental Science".