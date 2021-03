Neue Kontaktlinse könnte Farbenblindheit aufheben

Laut den Wissenschaftlern der Khalifa University, des Korean Advanced Institute of Science and Technology, der Gesundheitsinitiative Sandooq Al Watan und dem Engineering and Physical Sciences Research Council wiesen 40 Nanometer große Partikel die größte Wirksamkeit auf, zumal diese die Wellenlängen von Rot und Grün am besten schächten beziehungsweise stärkten.

Lebende Zellen

Anhand von Experimenten mit lebenden Zellen wollte man zunächst sichergehen, dass die Linsen gesundheitlich unbedenklich sind. Nun sollen erste klinische Studien mit Menschen durchgeführt werden, wie Eurekalert berichtet.