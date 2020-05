Neuer Algorithmus erlaubt 3D-Scan bei schlechtem Licht

Auch das Militär hat Interesse an der Möglichkeit, 3D-Bilder bei minimaler Beleuchtung zu erstellen. Für jedes Pixel im späteren Bild werden kurze Laser-Pulse im sichtbaren Spektrum auf einen Punkt des abzutastenden Objekts gefeuert, so lange, bis der Detektor ein einzelnes reflektiertes Photon auffängt. So wird aus der Flugzeit die exakte Entfernung des betreffenden Punktes ermittelt.

Ist das gesamte Objekt Punkt für Punkt abgetastet, entsteht ein einfärbiges 3D-Bild. Die Anzahl der Pulse, die im Schnitt nötig ist, um ein reflektiertes Photon zu bekommen, lässt aber Rückschlüsse auf die Farbe der abgetasteten Oberfläche zu, wodurch das Bild in helle und dunkle Bereiche unterteilt werden kann.